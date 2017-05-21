Вокаліста Soundgarden Кріса Корнелла поховають в Голлівуді

Похорон фронтмена Soundgarden Кріса Корнелла відбудеться 26 травня в Лос-Анджелесі. Про це повідомили джерела, знайомі із ситуацією, пише CNN.

Зазначається, що вокаліста поховають на кладовищі "Голлівуд назавжди" (Hollywood Forever Cemetery), де поховані в основному діячі голлівудської кіноіндустрії.

Також повідомляється, що сім'я Корнелла розглядає можливість проведення публічної панахиди для фанатів.

Як повідомляв УНІАН раніше, вокаліст і засновник грандж-групи Soundgarden Кріс Корнелл покінчив з собою, заявили судмедексперти графства Уйен штату Нью-Йорк.

"Причина смерті встановлена: самогубство через повішення. Повний звіт про результати розтину ще не завершено", - повідомив у четвер судовий патологоанатом. Напередодні, в середу, 52-річний музикант разом зі своєю групою Soundgarden виступив з концертом в Детройті.