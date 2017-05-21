Північна Корея запустила чергову ракету

КНДР сьогодні провела черговий ракетний пуск. Про це повідомляє агентство Yonhap.

"Північна Корея провела сьогодні вдень пуск невідомої ракети з району Пукчхан провінції Пхенан-Намдо", - йдеться в повідомленні.

Агентство відзначає, що ракета пролетіла близько 500 кілометрів. Як повідомляє Русская служба ВВС, ракета впала в Японське море.

Японські інформагентства повідомляють, що снаряд впав, найімовірніше, за межами виключної економічної зони країни - іншими словами, далеко від японських територіальних вод.

Обраний президент Мун Чже Ін скликав термінове засідання південнокорейської ради безпеки.

Читайте такожСША направили до Корейського півострова авіаносець Ronald Reagan - CNN

За даними південнокорейських ЗМІ, запуск здійснили з того ж майданчика в районі Пукчхан провінції Пхенан-Намдо в центральній КНДР, де в кінці квітня випробували ракету, яка вибухнула після запуску.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня КНДР також запустила балістичну ракету. Ракета була запущена під великим кутом, щоб не піддавати ризику безпеку сусідніх країн, йдеться в повідомленні. За даними ЦТАК, ракета пролетіла 787 км і досягла висоти 2111 км.