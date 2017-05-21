У Південній Кореї назвали тип запущеної КНДР ракети

Північна Корея провела випробування балістичної ракети середньої дальності "Пуккиксон-2". Про це повідомляє Yonhap news agency з посиланням на південнокорейських військових.

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"Запущена ракета схожа на "Пуккиксон-2", нову балістичну ракету середньої дальності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ракета пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японське море.