У Південній Кореї назвали тип запущеної КНДР ракети

20:07, 21 травня 2017
Світ
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Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності.

фото УНІАН

Північна Корея провела випробування балістичної ракети середньої дальності "Пуккиксон-2". Про це повідомляє Yonhap news agency з посиланням на південнокорейських військових.

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"Запущена ракета схожа на "Пуккиксон-2", нову балістичну ракету середньої дальності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ракета пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японське море.

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Теги: #запуск балістичної ракети#балістична ракета КНДР#запуск ракети КНДР