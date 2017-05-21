У США заявили, що тиск на КНДР буде продовжено у зв'язку із запусками ракет

21:02, 21 травня 2017
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Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети. 

В останні місяці Пхеньян активізував ракетні випробування / flickr.com/photos/jeepersmedia

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що після чергового випробування балістичної ракети, проведеного владою Північної Кореї, економічний і дипломатичний тиск на цю країну буде продовжено. Про це Тіллерсон сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє «Голос Америки».

«Тривалі випробування викликають розчарування і тривогу, і ми просимо їх припинити їх», - підкреслив він.

Раніше в неділю Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети. Ракета була випущена зі східного узбережжя КНДР. Це вже другий ракетний запуск у Північній Кореї за останній тиждень.

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Як повідомляв УНІАН, в останні місяці Пхеньян активізував ракетні випробування. Вашингтон неодноразово висловлював стурбованість з приводу проведення Пхеньяном ракетних і ядерних випробувань, що становлять загрозу як самим США, так і їх союзникам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

У відповідь на можливу агресію з боку США Пхеньян погрожував ядерною атакою. Також у Північній Кореї погрожували затопити американський авіаносець "Карл Вінсон", який проводив спільні навчання з японськими ВМС.

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Теги: #балістична ракета КНДР#запуск ракети КНДР