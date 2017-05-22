Екс-радник Трампа відмовився передавати сенату пов'язані з Росією документи

Колишній радник з національної безпеки президента США Майкл Флінн вирішив не передавати документи комітету сенату, який розслідує ймовірне втручання Росії у президентські вибори в США. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Повідомляється, що Майкл Флінн планує офіційно скористатися П'ятою поправкою, що дозволяє не свідчити проти себе.

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Комітет з розвідки сенату США веде розслідування про можливі зв'язки команди президента США Дональда Трампа з російською владою. Неподання документів після отримання повістки може бути визнано неповагою до конгресу, що, в свою чергу, загрожує штрафом або позбавленням волі.

Як повідомляв УНІАН, комітет з розвідки Сенату США вимагає від помічників президента Дональда Трампа, які працювали з ним під час передвиборної кампанії, надати дані про роботу до і після президентських виборів, які пройшли в листопаді 2016 року.

Відповідні повідомлення були направлені колишньому голові передвиборного штабу Полу Манафорту, екс-помічникам Трампа Картеру Пейджу і Роджеру Стоуну, а також колишньому помічнику американського президента з національної безпеки, генерал-лейтенанту у відставці Майклу Флінну.