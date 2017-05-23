Трамп закликав Ізраїль і Палестину до компромісу

Президент США Дональд Трамп закликає ізраїльтян і палестинців досягти компромісу щодо мирних домовленостей. Він заявляє, що обидві сторони продемонстрували готовність зробити це під час його дводенного візиту до Ізраїлю і Західного Берега, як повідомляє "Радіо свобода".

Під час виступу в ізраїльському музеї в Єрусалимі 23 травня Трамп заявив, що його адміністрація «завжди залишатиметься з Ізраїлем».

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За словами президента США, під час його зустрічі з палестинським лідером Махмудом Аббасом, яка відбулася раніше у вівторок у Віфлеємі, дає йому підстави сподіватися, що «палестинці готові до досягнення миру».

Дональд Трамп, який 22 травня мав зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, заявив, що Ізраїль також хоче миру, але шлях до його досягнення буде довгим і складним.