Перше закордонне турне: Трамп назвав свій візит до Ізраїлю "рідкісною можливістю" принести мир в регіоні

Президент США Дональд Трамп на початку свого першого президентського візиту в Ізраїль заявив, що у близькосхідних лідерів з'явилася рідкісна можливість стабілізувати регіон, передає Русская служба BBC.

Трамп в ході візиту проведе переговори з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і з палестинським лідером Махмудом Аббасом.

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"Під час мого першого закордонного візиту президента я ступив на цю древню і священну землю, щоб зміцнити нерозривний зв'язок між Сполученими Штатами Америки та державою Ізраїль", - заявив Трамп, зійшовши з президентського літака в аеропорту Тель-Авіва, де його зустрів ізраїльський прем'єр.

"Перед нами рідкісна можливість принести стабільність і безпеку людям цього регіону, перемогти тероризм і створити майбутнє, повне гармонії, процвітання і щастя. Але ми можемо досягти цього, тільки якщо будемо працювати разом. Іншого шляху немає", - заявив американський президент.

Біньямін Нетаньяху у своїй вітальній промові теж висловив сподівання, що візит Трампа стане "початком шляху до примирення" в регіоні.

Візит Трампа в Ізраїль - частина його першого закордонного турне на посаді президента США. На понеділок заплановані його переговори з Нетаньяху, перед початком яких Трамп відвідає дві релігійних святині - Храм Гробу Господнього та священної для іудеїв Стіни Плачу.

У вівторок Трамп повинен зустрітися у Вифлеємі з палестинським лідером Махмудом Аббасом. І з Нетаньяху, і з Аббасом Трамп уже зустрічався в ході їх візитів до США.

Перед Ізраїлем, на початку турне, Трамп відвідав Саудівську Аравію, яку традиційно розглядають як одного з основних союзників США в арабському світі. За підсумками переговорів сторони уклали угоду, відповідно до якої Саудівська Аравія погодилася придбати у США озброєння на 109,7 млрд доларів.

Це найбільший одноразовий контракт на продаж зброї в історії США.

Трамп раніше кілька разів звертався до теми Близького Сходу. У лютому Трамп в ході спільної прес-конференції з Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні також заявив, що доб'ється укладення "великого" мирного договору для регіону.

"Я дивлюся на два і на одну державу, - зізнався тоді Трамп. - І мені подобається більше те, яке підходить обом сторонам. Мені дуже навіть подобається те, яке підходить обом сторонам. Мені підходить будь-який варіант".

Після зустрічі з палестинським лідером Махмудом Аббасом на початку травня Трамп знову заявив, що є "дуже хороший шанс" укласти мирний договір на Близькому Сході.