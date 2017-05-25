Придністров'я ніколи не отримає статусу суб'єкта РФ - президент Молдови

Невизнане Придністров'я ніколи не буде незалежною державою, а з грошей, інвестованих у регіон за останні 25 років, приблизно $15 млрд, можна було б побудувати другий Дубай. Про це президент Молдови Ігор Додон заявив в ефірі НТВ-Молдова, передає Newsmaker.md.

"У Молдови немає майбутнього без Придністров'я, а Придністров'я не має його без Молдови. Коли хтось з лівого берега говорить, що ми ніколи не будемо разом, я запитую: хочете в Україну? Ви повинні обрати, дорогі придністровці. Незалежності не буде ніколи. Статусу як суб'єкта Російської Федерації не буде, тільки об'єднання в рамках єдиної держави", — заявив Додон.

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Він також нагадав, що у невизнаного Придністров'я $7 млрд борг за газ, регіон ніколи за нього не платив. За словами Додона, його дивує, що за таких низьких тарифів на газ придністровські товари продовжують залишатися неконкурентоспроможними.

"За останні 25 років в економіку Придністров'я було інвестовано приблизно $15 млрд. Правий берег ніколи не отримував стільки грошей. З такими грошима у регіоні, де проживають 300-400 тис. осіб, можна було побудувати другий Дубай. Тут криється проблема. Є сили, які не хочуть нашого зближення", — наголосив президент Молдови.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний суд Молдови 2 травня визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки.