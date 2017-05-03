Додон відреагував на рішення суду про російські війська у Придністров'ї (відео)

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що рішення Конституційного суду про визнання неконституційним розміщення на території Молдови іноземних військових контингентів спричинить різні інтерпретації та політичні спекуляції. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Створюється враження, що судді КС хотіли і букви Конституції дотриматися, й румунське громадянство не скомпрометувати", - заявив він.

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Додон переконаний, що нейтралітет республіки треба відстоювати рішучіше. Крім того, він звинуватив суддів у тому, що вони "кланяються" перед уніоністами (прихильниками об'єднання Молдови і Румунії - УНІАН.).

Як повідомляв УНІАН, Конституційний суд Молдови визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки.

Суд наголосив, що Молдова є нейтральною країною, а принцип нейтралітету не суперечить її конституції і законодавству. Водночас судді зазначили, що "близько 11 відсотків території Молдови є окупованою, а російська армія не була виведена з Придністровського регіону".