Трамп, Туск та Юнкер висловилися за подальшу ізоляцію КНДР

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, президент Європейської Ради Дональд Туск та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер висловилися за посилення взаємодії у боротьбі з тероризмом та подальшій ізоляції режиму Північної Кореї.

Як йдеться у повідомленні на сайті Білого дому, лідери сьогодні у Брюсселі підтвердили міцний зв'язок між Сполученими Штатами та Європою, який ґрунтується на спільних цінностях та довготривалій дружбі.

"Лідери обговорили спільні виклики Сполучених Штатів та Європейського Союзу у боротьбі з глобальним тероризмом та щодо захисту наших рідних домівок. Вони погодилися щодо потреби спільної взаємодії для поглиблення нашої співпраці у галузі безпеки в протистоянні "Ісламській державі" в Іраку та Сирії, боротьбі з радикалізацією та щодо реагування на інші спільні загрози", - наголошують у Білому домі.

"Вони також обговорили загрозу з Північної Кореї та погодилися разом співпрацювати щодо подальшої політичної та економічної ізоляції режиму Північної Кореї", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сказано, що Трамп, Туск і Юнкер дійшли розуміння, що США та Євросоюз повинні продовжувати поглиблювати міцні економічні відносини. "Вони також обговорили потребу захисту американських та європейських підприємств проти несправедливої конкуренції", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, в останні місяці Пхеньян активізував ракетні випробування. Вашингтон неодноразово висловлював стурбованість з приводу проведення Пхеньяном ракетних і ядерних випробувань, що представляють загрозу як самих США, так і їх союзникам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

У відповідь на можливу агресію з боку США Пхеньян погрожував ядерною атакою. Також у Північній Кореї погрожували потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", який проводив спільні навчання з японськими ВМС.