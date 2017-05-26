Бездомний, який виносив закривавлених дітей зі стадіону Манчестера, отримав житло, гроші і статус "героя"

Стівен Джонс, бездомний, який ночував на вулиці біля стадіону Манчестер Арена, де стався теракт, що забрав життя 22 осіб, став героєм дня. Замість того, щоб бігти геть, почувши вибух, він кинувся допомагати постраждалим.

Про свій подвиг Джонс розповів в інтерв'ю телеканалу ITV News.

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"Там було багато бездомних, які залишилися і допомогли. Коли бачиш закривавлених дітей, не можна залишатися осторонь. Якби втік, то не зміг би далі жити з цим", - наводить видання слова Джонса.

Це інтерв'ю надзвичайно зворушило співвласника футбольного клубу "Вест Хем Юнайтед" Девіда Саллівана і його сина, Дейва-молодшого, які вирішили, в свою чергу, допомогти бездомному - знайти його і оплатити оренду житла на півроку.

За допомогою журналістів власник футбольного клубу знайшов Джонса за кілька годин, дав грошей на оплату житла, а також купив їжу і одяг. Інший заможний мешканець міста Манчестер взяв бездомного на роботу, запропонувавши місце в належній йому компанії, а користувачі соцмереж організували краудфандінг і зібрали для Джонса в цілому 85 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше американська співачка Аріана Гранде запропонувала фінансову допомогу родичам загиблих шанувальників в результаті теракту на концерті в Манчестері.