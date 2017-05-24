Вибух в Манчестері: Аріана Гранде оплатить похорони своїх шанувальників, які загинули на концерті

Американська співачка Аріана Гранде запропонувала фінансову допомогу родичам загиблих шанувальників в результаті теракту на концерті в Манчестері.

Пост розмістили на сторінці виконавиці в Twitter.

"Аріана зв'язалася з сім'ями тих, хто втратив близьких тієї ночі ... Вона має намір заплатити за похорони", - написали в пості.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в мережі вперше показали Аріану Гранде після теракту на концерті в Манчестері.

Співачка призупинила свій європейський тур Dangerous Woman на невизначений термін. Концерти Аріани Гранде, крім Великобританії, повинні були відбутися в таких країнах як Бельгія, Польща, Німеччина і Швейцарія.

За словами оточення співачки, зараз вона психологічно зламана і знаходиться в істериці після вибуху на її концерті в Манчестері, тому неготова виступати для кого небудь. Гранде та її команда переглянуть гастрольний графік, поки виконавиця не прийде до тями.

В результаті вибуху на концерті в Манчестері загинули 22 людини.