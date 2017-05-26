Євросоюз та США продовжуватимуть спільну санкційну політику щодо Росії – Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявляє, що Європейський Союз та Сполучені Штати Америки продовжуватимуть спільну санкційну політику щодо Росії.

Про це Туск заявив на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкерем сьогодні перед початком саміту «Великої сімки» в Таорміні (Італія). Відео виступу оприлюднено на сторінці Туска у Facebook.

«У мене склалося враження, що, коли мова йшла про конфлікт в Україні, ми були більш-менш на одній хвилі з президентом Трампом і секретарем Тіллерсоном. Звичайно, я налаштований менш оптимістично, коли мова йде про плани і наміри президента Путіна, можливо, (налаштований) менш сентиментально», - сказав Туск.

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«Проте, в будь-якому випадку, на моє міркування – щодо України ми можемо знайти спільну позицію із США, та зараз, я думаю, реалістичною оцінкою є те, що ми можемо продовжити нашу спільну політику щодо Росії, включаючи санкції та Мінські домовленості», - додав він.

Як повідомлялося, 26 та 27 травня в італійському місті Таорміна проходитиме саміт «Великої сімки». Планується, що під час заходу буде досягнуто домовленості про необхідність збільшення зусиль у боротьбі з насильницьким екстремізмом. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей переконуватиме лідерів зосередитись, зокрема, на боротьбі з поширенням екстремізму в Інтернеті. Непросте обговорення буде з питань торгівлі та зміни клімату на тлі роздумів США щодо виходу з Паризької угоди та спротиву президента США Дональда Трампа спробам обмежити протекціонізм у світовій торгівлі.

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