В Італії стартує дводенний саміт G7 (фото)

В Італії у п’ятницю, 26 травня, стартує дводенний саміт лідерів "Великої сімки". Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ВВС.

Під час саміту буде досягнуто домовленості про необхідність збільшення зусиль у боротьбі з насильницьким екстремізмом. Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей переконуватиме лідерів зосередитись зокрема на боротьбі з поширенням екстремізму в інтернеті.

Непросте обговорення очікується з питань торгівлі та зміни клімату на тлі роздумів США щодо виходу з Паризької угоди та спротиву Трампа спробам обмежити протекціонізм у світовій торгівлі.

Читайте такожНа Сицилії стартує саміт G7: активісти влаштували маскарад і нагодували світових "лідерів" локшиною (фото, відео)

З ініціативи прем'єр-міністра Японії буде піднята серйозна дискусія щодо загрози з боку Північної Кореї.

Саміт G7 буде проходить 26 та 27 травня в італійському місті Таорміна на Сицилії. З огляду на перебування світових лідерів там уже посилили заходи безпеки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив, що коаліція G7 та країн НАТО віддана підтримці України.