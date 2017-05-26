США готові відповісти за витік в ЗМІ даних про теракти в Манчестері - Тіллерсон
Глава Держдепу підкреслив, що сподівається на подальшу співпрацю спецслужб Великобританії і США, незважаючи на інцидент з витоками.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Вашингтон бере на себе всю відповідальність за витоки даних британських спецслужб про теракт в Манчестері в американські ЗМІ, передає Reuters.
«Ми беремо на себе всю відповідальність за витоки і шкодуємо про те, що трапилося. Що стосується неналежного поширення інформації, ми категорично засуджуємо це», — сказав він.
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Глава Держдепу підкреслив, що сподівається на подальшу співпрацю спецслужб Великобританії і США, незважаючи на інцидент з витоками.
Раніше британська поліція припинила обмін інформацією про теракт в Манчестері з США в четвер, 25 травня, після того, як стало відомо про витоки в американські ЗМІ.