Лондон обурений витоком інформації у США про теракт у Манчестері

Витік секретної інформації щодо розслідування теракту у Манчестері та її оприлюднення американськими ЗМІ стане предметом розмови між прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей та президентом Сполучних Штатів Америки Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі у Брюсселі у четвер, 25 травня, як повідомляє DW.

"Частиною довіри є впевненість у тому, що розвідувальними даними діляться конфіденційно", - зазначила Мей. Про наміри порушити це питання у розмові з Трампом Мей заявила у четвер після того, як американськими медіа з посиланням на джерела у владі США було оприлюднене ім'я ймовірного смертника Салмана Абеді, а згодом виданням New York Times були оприлюднені фотографії з місця теракту, на яких містяться фрагменти бомби, яку використав смертник. Ці дані були частиною секретних матеріалів слідства, якими британські спецслужби поділились зі своїми американськими колегами. Наразі у Вашингтоні намагаються з'ясувати, яким чином ці матеріали потрапили до журналістів, та хто є відповідальним за це.

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Зранку у четвер британська поліція вирішила припинити ділитись інформацією слідства у справі про теракт у Манчестері зі спецслужбами США, оскільки витоки інформації можуть загрожувати слідству та підривають довіру між партнерами, повідомляє BBC.

Нагадаємо, внаслідок вибуху бомби у концертному холі "Манчестер Арена" ввечері 22 травня загинуло 22 та травмовано понад 60 осіб. Вибух здійснив смертник, який проніс із собою саморобний вибуховий пристрій. 23 травня відповідальність за теракт у Манчестері взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Увечері у вівторок поліція Манчестера заявила, що підозрюваним у вчиненні теракту є Салман Абеді, який народився у Манчестері у сім'ї вихідців з Лівії. Наразі за підозрою у причетності до теракту британською поліцією затримано вісім осіб.