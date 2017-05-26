США та Японія домовилися посилити санкції проти КНДР

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися про посилення санкцій проти КНДР у зв'язку з подальшою розробкою ядерної зброї і балістичних ракет.

Про це йдеться в заяві Білого дому, оприлюдненій за підсумками зустрічі Трампа та Абе перед початком саміту G7.

Трамп заявив, що США будуть співпрацювати з Японією і Республікою Корея, а також іншими союзниками по всьому світу, щоб посилити тиск на КНДР і продемонструвати, що поточний шлях Північної Кореї нераціональний.

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"Президент Трамп і прем'єр-міністр Абе домовилися, що їхні команди будуть співпрацювати, щоб посилити санкції відносно Північної Кореї, у тому числі шляхом виявлення і покарання осіб, що підтримують ядерні та ракетні програми Північної Кореї", - йдеться в заяві за підсумками зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що Північна Корея - це світова проблема і вона буде вирішена.