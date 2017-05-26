Трамп про Північну Корею: це світова проблема і вона буде вирішеною

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед початком саміту лідерів країн "Великої сімки" у місті Таорміна на Сицилії назвав Північну Корею світовою проблемою, яку вдасться вирішити.

Про це повідомляє Reuters.

"Великою мірою це перебуває у центрі уваги. Це велика проблема. Це світова проблема, і вона буде вирішеною. У певний момент стане вирішеною. Можете покластися на мене", - заявив Трамп у присутності прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе перед початком саміту "Великої сімки".

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Видання зазначає, що зростання ядерної загрози з боку Північної Кореї розглядається як один з головних викликів, з яким Трампу доводиться мати справу. Президент США пообіцяв унеможливити здатність Північної Кореї здійснити ядерний удар по території США. За оцінками експертів, Північна Корея може отримати таку можливість через деякий час після 2020 року.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня КНДР здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності. У Пхеньяні запуск визнали успішним. За ним спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який розпорядився почати серійне виробництво цієї ракети. Це був другий ракетний запуск у Північній Кореї на минулому тижні.

Останніми місяцями Пхеньян активізував ракетні випробування. Вашингтон не раз висловлював стурбованість з приводу проведення Пхеньяном ракетних і ядерних випробувань, що становить загрозу як для самих США, так і їх союзників у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У відповідь на можливу агресію з боку США Пхеньян погрожував ядерною атакою. Також у Північній Кореї погрожували потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", який проводив спільні навчання з японськими ВМС.