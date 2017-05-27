Зять Трампа пропонував послу РФ створити таємний канал зв’язку з Кремлем – WP

Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа та його радник - обговорював з послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком можливість створення "таємного безпечного каналу зв'язку".

Про це йдеться в статті видання The Washington Post, що посилається на свої анонімні джерела в американських органах влади, ознайомлені з матеріалами спецслужб США. Стаття була оприлюднена ввечері в п'ятницю, 26 травня, передає DW.com.

Відповідну пропозицію Кушнер нібито зробив на початку грудня 2016 року під час зустрічі з російським дипломатом, про що Сергій Кисляк повідомив у Москву, зазначають журналісти видання. Спілкування російських дипломатів, де згадується пропозиція Кушнера, перехопили американські спецслужби.

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Запропонованим Кушнером каналом зв'язку могла б передаватися інформація між перехідною командою Трампа й російською владою. Аби приховати контакти між США та РФ до інавгурації Трампа, його зять пропонував використовувати ресурси російської дипмісії.

При цьому пропозиція "здивувала" Кисляка й не була прийнята, оскільки реалізація такого задуму могла б призвести до серйозних ризиків безпеки як для Москви, так і для команди Трампа, пише видання.