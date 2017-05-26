ФБР перевіряє зятя Трампа у справі про зв'язки з РФ - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США почало перевірку щодо зятя президента США Дональда Трампа, його старшого радника Джареда Кушнера у справі про можливі зв'язки оточення американського лідера з Росією.

Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на джерела, передає РБК.

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За словами чиновників, які розмовляли з журналістами телеканалу, Кушнер володіє «значною інформацією», що має відношення до розслідування. Співрозмовники підкреслили, що перевірка щодо зятя Трампа не означає, що правоохоронні органи підозрюють його в чомусь і мають намір винести обвинувачення.

Телеканал зазначає, що поки невідомо, чи отримав Кушнер відповідні запити від федеральних слідчих, а також що саме могло зацікавити правоохоронців.

Washington Post, в свою чергу, з посиланням на власні джерела вказує, що інтерес ФБР привернула «серія зустрічей», яку Кушнер провів з банкіром, головою «Зовнішекономбанку» Сергієм Горьковым і російським послом Сергієм Кисляком.

Ім'я Джареда Кушнера неодноразово з'являлося в американських ЗМІ в контексті зв'язків нової адміністрації Білого дому з Росією і втручання Москви у президентські вибори в 2016 році.