Трамп: гроші почали надходити – НАТО буде набагато сильнішою

14:03, 27 травня 2017
Світ
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Трамп вважає, що збільшення країнами НАТО витрат на оборону зробить альянс набагато сильнішим.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголосив, що збільшення країнами-членами Організації Північноатлантичного договору витрат на оборону робить Альянс набагато сильнішим.

Про це він написав у Twitter.

"Багато країн НАТО погодилися істотно збільшувати виплати, як це слід робити. Гроші почали надходити - НАТО буде набагато сильнішою", - заявив Трамп.

Також він нагадав про сьогоднішні зустрічі лідерів держав "Великої сімки" на саміті в Італії.

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"Дуже багато важливих справ обговорюється. Першим у списку, безсумнівно, є тероризм", - зауважив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, Трамп неодноразово закликав країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону до 2% валового внутрішнього продукту.

На саміті Альянсу в Ньюпорті (Вельс) у 2014 році 28 країн-членів НАТО вирішили до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

Наразі цю вимогу виконують лише 5 країн з 28 членів Альянсу.

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Теги: #Трамп про НАТО#витрати країн НАТО на оборону