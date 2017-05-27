Трамп: гроші почали надходити – НАТО буде набагато сильнішою
Трамп вважає, що збільшення країнами НАТО витрат на оборону зробить альянс набагато сильнішим.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголосив, що збільшення країнами-членами Організації Північноатлантичного договору витрат на оборону робить Альянс набагато сильнішим.
Про це він написав у Twitter.
"Багато країн НАТО погодилися істотно збільшувати виплати, як це слід робити. Гроші почали надходити - НАТО буде набагато сильнішою", - заявив Трамп.
Також він нагадав про сьогоднішні зустрічі лідерів держав "Великої сімки" на саміті в Італії.
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"Дуже багато важливих справ обговорюється. Першим у списку, безсумнівно, є тероризм", - зауважив Трамп.
Як повідомляв УНІАН, Трамп неодноразово закликав країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону до 2% валового внутрішнього продукту.
На саміті Альянсу в Ньюпорті (Вельс) у 2014 році 28 країн-членів НАТО вирішили до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.
Наразі цю вимогу виконують лише 5 країн з 28 членів Альянсу.