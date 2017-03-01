"Гроші надходять": Трамп розповів, що союзники в НАТО почали виконувати зобов'язання з витрат на оборону

Про це він сказав у своєму виступі на засіданні обох палат Конгресу США.

Звертаючись до тих союзників, котрі ставлять собі питання, яким другом буде для них Америка, Трамп сказав, що вони повинні "лише поглянути на героїв, які носять нашу уніформу". "Наша закордонна політика зобов'язує до відкритої, стійкої та змістовної взаємодії зі світом", - заявив Трамп.

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Також він сказав, що американське лідерство спирається на життєво важливі інтереси дотримання безпеки, які "ми розділяємо з нашими союзниками в усьому світі".

"Ми рішуче підтримуємо НАТО - Альянс, сформований після двох Світових воєн, які повалили фашизм... "холодної війни" та поразки комунізму", - заявив Трамп.

"Але наші партнери повинні виконувати свої фінансові зобов'язання. І тепер, спираючись на наші дуже сильні і відверті дискусії, вони розпочинають саме це робити. Насправді, я можу вам сказати, що гроші надходять. Дуже добре", - наголосив прзидент США.

"Ми очікуємо від наших партнерів, чи то в НАТО, на Близькому Сході чи в Тихому океані, відігравати безпосередню та змістовну роль одночасно у стратегічних та військових операціях, та покривати свою частку у витратах - повинні робити це", - додав він.

Окрім того, Трамп заявив, що США поважатимуть історичні інституції та поважатимуть права усіх країн. "І вони повинні також поважати наші права як держави", - заявив американський президент.

Як повідомляв УНІАН, США вимагають від союзників в НАТО збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.