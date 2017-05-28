Лівійський осередок "Аль-Каїди" заявив про самоліквідацію

Один із осередків "Аль-Каїди" - угрупування "Ансар аль-Шаріа" - заявив про припинення своєї діяльності, повідомляє "112 Україна" з посиланням на Reuters.

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Зазначається, що Вашингтон поклав на дану угруповання відповідальність за теракт 2012 року в Бенгазі, в результаті якого був убитий посол США в Лівії Крістофер Стівенс.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Лівії в результаті атаки на авіабазу Лівійської національної армії загинув 141 людина.