Лівійський осередок "Аль-Каїди" заявив про самоліквідацію
04:04, 28 травня 2017Світ
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Раніше США поклали на дану угруповання відповідальність за вбивство свого посла в США.
Ілюстрація REUTERS
Один із осередків "Аль-Каїди" - угрупування "Ансар аль-Шаріа" - заявив про припинення своєї діяльності, повідомляє "112 Україна" з посиланням на Reuters.
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Зазначається, що Вашингтон поклав на дану угруповання відповідальність за теракт 2012 року в Бенгазі, в результаті якого був убитий посол США в Лівії Крістофер Стівенс.
Як повідомлялося раніше, напередодні в Лівії в результаті атаки на авіабазу Лівійської національної армії загинув 141 людина.
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