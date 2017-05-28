Кім Чен Ин хоче запустити масове виробництво нової системи ППО - ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за "успішним випробуванням" системи протиповітряної оборони "нового типу", після чого розпорядився "приступити до масового виробництва і розгортання таких систем в країні, в тому числі в лісових масивах", повідомляє Новое время з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap та державні ЗМІ КНДР.

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Повідомляється, що Кім Чен Ин похвалив військове керівництво країни і зазначив, що порівняно з минулим роком покращилися можливості зброї у виявленні, переслідуванні і знищенні об'єкта, підвищився відсоток влучання в ціль. Крім того, вдалося усунути низку дефектів.

"Ця система зброї, чия працездатність була ретельно перевірена, повинна бути виготовлена масово для розгортання по всій країні, щоб повністю припинити дику мрію ворога командувати повітрям, хвалитися перевагою в повітрі і потужною зброєю", - підкреслив Кім Чен Ин.

Як повідомляв УНІАН, ВМФ США вирішив направити авіаносець Німіц у західну частину Тихого океану, щоб збільшити тиск на Північну Корею. Він приєднається до американських авіаносців Карл Вінсон і Рональд Рейган, які вже знаходяться в районі Корейського півострова.