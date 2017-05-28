КНДР провела випробування нової системи протиповітряної оборони

Північна Корея провела випробування системи протиповітряної оборони нового типу. Про це повідомляє ВВС з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

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За інформацією ЦТАК, у завдання випробувань входило, зокрема, виявлення і знищення ракет і безпілотників противника. Точна дата і місце проведення випробувань не розкривається. Як стверджує Пхеньян, нова ППО розроблена фахівцями національної академії військових наук, і порівняно з минулим роком поліпшені можливості системи щодо ефективності виявлення та відстеження цілей, а також точності удару.

На стрільбах був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який за їхніми підсумками наказав налагодити масове виробництво елементів системи. Кім Чен Ин зазначив, що необхідно виробляти нову систему в максимальній кількості, щоб вона покривала всю країну, як ліс".

Північнокорейський лідер також наголосив, що нова ППО має позбавити ворогів ілюзії про їхнє панування в повітрі".