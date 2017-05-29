На іспанському курорті автомобіль врізався в пішоходів

В Марбельї на південному узбережжі Іспанії автомобіль на високій швидкості виїхав на пішохідну частину вулицю, де врізався в людей, а потім спробував втекти з місця події, але вдарив іншу машину. Про це повідомляє РБК з посиланням на ABC News.

В результаті інциденту постраждали семеро осіб: троє пішоходів і четверо пасажирів одного з автомобілів. Серед госпіталізованих — семимісячна дитина.

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За даними МВС Іспанії, винуватець події намагався втекти від поліцейських, які хотіли зупинити машину на шосе. Вже після затримання з'ясувалося, що водій і його пасажир були п'яні. Обидва взяті під арешт.

Як повідомляє видання The Sun, винним є громадянин Великобританії, ім'я якого не називається. Поліція поки не розглядає версію умисного наїзду на пішоходів.