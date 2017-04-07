Теракт в Стокгольмі: усі подробиці (фото, відео)

Сьогодні, 7 квітня, близько 15:00 в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей, після чого врізалася в будівлю і загорілася.

Поліцейські повідомили, що в результаті інциденту загинули три людини, вісім постраждали. З метою безпеки в місті були зачинені урядові будівлі і метро.

В мережі активно публікують фото і відео з місця подій.

За даними місцевого видання Aftonbladet, вантажівка, якою протаранили натовп людей у центрі Стокгольма, була викрадена.

Місцевий телеканал SVT проінформував про затримання підозрюваного в наїзді вантажівкою на людей. Однак поліція пізніше спростувала цю інформацію.

Водночас прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція перевіряє інформацію про можливу стрілянину поблизу місця наїзду вантажівки на натовп.

Консульська служба МЗС України з’ясовує, чи є серед постраждалих українці.