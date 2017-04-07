Теракт в Стокгольмі: усі подробиці (фото, відео)
Вантажівка, якою протаранили натовп людей у центрі Стокгольма, могла бути викраденою.
Сьогодні, 7 квітня, близько 15:00 в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей, після чого врізалася в будівлю і загорілася.
Поліцейські повідомили, що в результаті інциденту загинули три людини, вісім постраждали. З метою безпеки в місті були зачинені урядові будівлі і метро.
В мережі активно публікують фото і відео з місця подій.
За даними місцевого видання Aftonbladet, вантажівка, якою протаранили натовп людей у центрі Стокгольма, була викрадена.
Місцевий телеканал SVT проінформував про затримання підозрюваного в наїзді вантажівкою на людей. Однак поліція пізніше спростувала цю інформацію.
Водночас прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція перевіряє інформацію про можливу стрілянину поблизу місця наїзду вантажівки на натовп.
Консульська служба МЗС України з’ясовує, чи є серед постраждалих українці.
#Stockholm de terör alarmı verildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Halkın güvenli yerlere sığınması çağrısında bulunuldu. pic.twitter.com/tQqp03nnj2— Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) 7 квітня 2017 р.
Se på #Periscope: Looks like attack (Stockholm) https://t.co/VnBI9qrA1k— Niclas von Pirath (@FordNiclas) 7 квітня 2017 р.