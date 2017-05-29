В Гондурасі через тисняву на футбольному матчі загинули 4 особи

Щонайменше чотири людини загинули і десятки отримали поранення в тисняві, коли сотні шанувальників спробували прорватися повз барикади, щоб потрапити на футбольний матч в столиці Гондурасу в неділю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви офіційних осіб надзвичайних служб.

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Четверо дорослих загинули і більше десятка отримали поранення, в тому числі діти, сказав Мігель Осоріо, представник університетської лікарні, яка прийняла постраждалих.

За словами голови пожежного корпусу Гондурасу Оскара Триміно, 25 осіб отримали поранення в тисняві перед початком матчу на національному стадіоні між командами Мотагуа і Прогресо.