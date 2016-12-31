В Австралії 80 гостей музичного фестивалю постраждали у тисняві
19:01, 31 грудня 2016Світ
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80 людей отримали поранення у тисняві на музичному фестивалі Falls Festival в австралійському місті Лорна.
Багато батьків не знають про стан своїх дітей, які постраждали у тисняві / Фото twitter.com/fallsofficial
Як передає ТСН з посиланням на австралійську телерадіокомпанію ABC, 19 постраждалих отримали важкі травми, зокрема, ніг і спини. Всі постраждалі у віці близько 20 років.
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У поліції зазначили, що тиснява виникла, коли гості фестивалю намагалися вийти із зони, де виступала місцева група DMA, і перейти до сцени, на якій грав британський колектив London Grammar.
За даними газети Age, розлючені батьки постраждалих відправили повідомлення організаторам фестивалю в соціальній мережі Facebook для отримання докладної інформації, так як не могли зв'язатися з дітьми, але поки не отримали відповіді.
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