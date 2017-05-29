Колишній суперник Трампа назвав головну проблему президента США

Колишній американський сенатор Рік Санторум, який претендував на право висуватися в президенти США від Республіканської партії, але програв Дональду Трампу, заявив, що адміністрація Трампа могла б нормально працювати, якби президент припинив робити одну річ - писати в Twitter.

"Якщо ти пишеш у "Твіттері кожен день й скаржишся на ЗМІ, і скаржишся на ставлення до себе, ти відволікаєшся і не можеш успішно працювати. Ось що я хочу сказати", - заявив Санторум, передає Бі-бі-сі.

"Останні дев'ять днів, я сподіваюсь, показали президенту, що якщо ти не відволікаєшся, дотримуєшся певного сценарію, фокусуєшся на політиці й працюєш над тим, про що говорив під час кампанії й що сподобалося американцям, ти можеш бути чудовим президентом", - додав він.

Санторум розповів про свої рекомендації на наступний день після завершення дев'ятиденного закордонного турне Трампа.

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За час поїздки в Twitter Трампа з'являлися тільки нейтральні повідомлення зі звітами про виступи та подяки.

Однак відразу після повернення президент США вкотре розкритикував ЗМІ, опублікувавши повідомлення: "Я вважаю, що багато витоку з Білого дому, - це сфабрикована брехня, створена засобами масової інформації #FakeNews",- написав він.

Судячи з усього, Трамп дізнався про пораду Санторума, але вирішив до нього не прислухатися.

"Брехливі ЗМІ вперто намагаються виставити у невигідному світлі й дискредитувати мої дії в соціальних мережах, тому що не хочуть, щоб Америка дізналася реальний стан справ", - написав президент США через кілька годин після виходу інтерв'ю екс-сенатора.