Росію звинуватили в серйозному втручанні у внутрішні справи Чорногорії

Міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дарманович заявив, що Росія серйозно втрутилася у внутрішні справи країни. Зокрема, РФ намагалась перешкодити її вступу до НАТО, передає RTCG.

"Росія відкрито втручалася у наші внутрішньополітичні питання, на що ми, звичайно, дивилися несхвально. Росія в останні два-три роки проводить політику сфер інтересів і виступає проти розширення НАТО... Ми були здивовані тим, наскільки сильно Росія втрутилася і, звичайно, ми захищалися", - заявив Дарманович.

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Він звинуватив Росію в тому, що її розвідслужби відкрито підтримали опозицію Чорногорії, яка виступала проти членства країни в НАТО.

"Наше членство в НАТО не спрямоване проти будь-кого, в тому числі й проти Росії. Але, звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що хтось вирішує, де нам бути. У нас є економічні відносини з Росією, яка наш головний економічний партнер. У нас було і є багато туристів з Росії, а російські інвестиції в нашу економіку виявились неефективними", - заявив глава зовнішньополітичного відомства Чорногорії.

Як повідомлялося, Чорногорія офіційно стане членом НАТО з 5 червня 2017 року.