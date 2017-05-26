Наступний саміт НАТО пройде у 2018 році - Столтенберг

Наступний саміт НАТО відбудеться у 2018 році. Про це в четвер в Брюсселі по завершенню зустрічі лідерів альянсу повідомив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми домовилися, що зустрінемося знову на саміті НАТО у 2018 році", - сказав він.

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Як відомо, сьогодні в Брюсселі пройшла зустріч глав держав та урядів НАТО, яка раніше планувалася пройти в форматі саміту. Пізніше в штаб-квартирі переформатували захід в формат зустрічі лідерів.

Столтенберг також повідомив, що під час зустрічі лідери вітали прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича.

"За декілька тижнів Чорногорія буде 29 членом альянсу. Це - чіткий сигнал того, що двері НАТО залишаються відкритими для тих країн, які розділяють наші цінності", - наголосив він.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні урочисто відкрили нову штаб-квартиру Організації Північноатлантичного договору, будівлю назвали "Агора".

Президент США Дональд Трамп приїхав на церемонію одним з останніх. Його особисто зустрічав Столтенберг (інших глав держав та урядів країн-членів НАТО він не зустрічав).

Передостаннім прибув прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович. Ця країна офіційно набуде членства в Альянсі вже у червні.