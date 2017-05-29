На вулицях Парижу порушників ПДР вирішили провчити за допомогою експерименту (відео)
12:52, 29 травня 2017Світ
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Проблема дотримання правил дорожнього руху в столиці Франції стоїть дуже гостро.
Вулиця в Парижі / REUTERS
Суть експерименту полягала в тому, що пішоходи, які перетинали дорогу на червоне світло, зупинялися від пронизливого звуку гальм автомобіля, хоча вулиця залишалася безлюдною.
Вираз їхніх переляканих облич відразу ж фіксувала камера і виводила на стенді поряд з підписом «Не дивись смерті в обличчя, дивись на світлофор».
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Таким чином порушникам вирішили наочно показати наслідки їхнього легковажного вчинку.
На вулицях Парижа порушників ПДР вирішили провчити c допомогою експерименту
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