У Львові патрульні оштрафували майже два десятки пішоходів за порушення ПДР (відео)

У Львові на Стрийській і Сихівській вулицях патрульні за кілька годин оштрафували 16 пішоходів. Про це повідомили в патрульній поліції міста в Facebook.

"У суботу 4 лютого патрульні Львова відпрацювали дві проблемні ділянки, де пішоходи систематично порушують правила дорожнього руху. Зокрема, на вулицях Стрийській та Сихівській де для пішоходів створені усі умови для безпечного переходу дороги. Загалом на обох вулицях оштрафували 16 пішоходів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНетверезий водій в Києві наїхав на людей при оформленні іншої ДТП

Як зазначається, місцеві жителі переходили дорогу, ігноруючи регульований пішохідний перехід неподалік.

"За минулий 2016 рік патрульні винесли 548 постанов на пішоходів. З них, кілька десятків на нетверезих осіб і 8 постанов – на тих пішоходів, які спричинили створення аварійної обстановки", - додали правоохоронці.

Як повідомлялося, в Харкові легковик на смерть збив жінку на пішохідному переході.