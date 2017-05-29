Молдова оголосила персонами нон грата 5 російських дипломатів

Молдова оголосила персонами нон грата п'ятьох дипломатів з посольства РФ. Про це заявила журналістам прес-секретар Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції республіки Ганна Самсон, передає "ТАСС". Їх імена вона відмовилася назвати. Читайте такожПридністров'я ніколи не отримає статусу суб'єкта РФ - президент Молдови"Документ знаходиться на стадії вивчення. Поки ми нічого не можемо коментувати", - підтвердив це повідомлення в бесіді з ТАСС посол РФ в молдові Фаріт Мухаметшин.

Російське видання відзначає, що в березні відомство передало на адресу посольства ноту, в якій повідомило, що молдовським чиновникам рекомендовано утриматися від поїздок до РФ. У ній говорилося, що чиновників нібито "зупиняють на кордоні, допитують, обшукують, вони терплять приниження з боку представників російських спецслужб". Російського посла поінформували, що "поки ця проблема не вирішиться, держслужбовцям рекомендовано уникати поїздок в Росію".

Голова парламенту Молдови Андріан Канду і прем'єр-міністр Павло Філіп висловили впевненість, що ситуація навколо перевірок молдовських чиновників в Росії проясниться в найкоротші терміни.

Минулого року в Молдові регулярно затримували співробітників російських пропагандистських каналів і політологів, багатьом з яких заборонили в'їзд в республіку. Так, з Кишинева були депортовані знімальні групи телеканалів "Росія 24" і "Звезда", представники інших російських ЗМІ. В якості причин видворення влада називала, зокрема, відсутність у репортерів акредитації.

Президент Молдови Ігор Додон засудив таку практику, охарактеризувавши її як ненормальне.