Молдова відкликала свого посла в Москві: ЗМІ дізналися причини

У Кишиневі пояснюють його протистоянням між президентом країни Ігорем Додоном, що оголосив пріоритетом налагодження відносин з РФ, й проєвропейським урядом, передає КоммерсантЪ.

Раніше Додон жорстко виступив проти призначення послами до низки країн кандидатів, запропонованих кабінетом. Відповіддю, запевняє високопоставлене джерело "Коммерсанта" в адміністрації молдавського президента, стало відкликання посла в РФ, з яким Ігор Додон спрацювався.

Про відкликання посла в Росії на засіданні уряду 1 березня повідомила заступник глави молдавського МЗС Даніела Морарь. Ніяких пояснень вона не надала. На прохання видання прокоментувати рішення вона відповіла відмовою.

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Брагиш в бесіді з "Ъ" відмовився від коментарів, сказавши, що це передчасно. Але зазначив, що для нього вся ця ситуація теж стала сюрпризом. Один з чинних молдавських дипломатів на умовах анонімності сказав виданню, що Брагиш "давно був у списку на відкликання". "У Москві він занадто захопився бізнес-інтересами",— зазначив співрозмовник, не пояснивши, про що саме йдеться.

Експерти в Кишиневі вважають, що відкликання посла в Росії — результат якихось інтриг. "До роботи Брагиша не було претензій, а відповідно, об'єктивних причин для такого радикального рішення теж не було. Вважаю, його кандидатура була вдалим вибором для Москви",— зазначає президент Інституту стратегічних ініціатив, колишній посол Молдови в Австрії Андрій Попов. Він стверджує, що, за його інформацією, Брагишу навіть не назвали об'єктивних причин його відкликання. Попов не відкинув, що це рішення має закулісне підґрунтя".

Зазначимо, що відкликання посла сталося після того, як Додон на брифінгу розповів про перші результати налагодження ним відносин з Москвою.