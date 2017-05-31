Новий уряд Македонії планує наблизити країну до вступу в ЄС та НАТО

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв у вівторок, 30 травня, презентував програму свого уряду, утвореного після тривалої політичної кризи, пише Deutsche Welle.

Він пообіцяв провести низку економічних реформ, а також наблизити країну до можливості вступу до Європейського Союзу та НАТО. "Керуватиму урядом реформаторів", - цитує Заєва агенція новин Reuters.

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Колишній футболіст, дослідник Драган Тевдовський очолить міністерство фінансів - йому доведеться боротися з високим рівнем безробіття в країні та нестабільністю пенсійної системи.

Досвідчений дипломат Нікола Дімітров очолить МЗС. Його завданням, зокрема, буде вирішення суперечки з Грецією через назву країни. Афіни вважають, що Скоп'є не має права на ім'я "Македонія", яке носить одна з грецьких провінцій, та блокують її зближення із ЄС та НАТО.

Очікується, що македонський парламент затвердить новий уряд у середу, 31 травня. Соціал-демократ Заєв утворив хитку - 62 депутата у 120-місному парламенті - коаліцію із двома партіями албанської меншини. З 25 міністрів кабінету Заєва сім - етнічні албанці. Заєв дав письмові гарантії президенту щодо збереження конституційного устрою країни.