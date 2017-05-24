У Македонії засудили 9 підозрюваних через безлади у парламенті

Суд у Македонії засудив 9 підозрюваних в участі у безладах у парламенті, у результаті яких кілька політиків отримали травми, пише Радіо Свобода.

23 травня суд у Скоп’є встановив підозрюваним терміни ув’язнення від 6 місяців до року, визнавши їх винними у силовому проникненні до парламенту і бійці з силовиками.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня в столиці Македонії Скоп'є загострилась політична криза, коли натовп демонстрантів увірвався в будівлю парламенту. Унаслідок штурму постраждав лідер македонських соціал-демократів і найбільш ймовірний претендент на пост прем'єра Зоран Заєв.

Заєв зараз намагається сформувати уряд і стати прем’єр-міністром Македонії після того, як він отримав мандат від президента Джорґе Іванова.

Протестуючі виступали проти обрання спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері. Близько 200 осіб проникли спочатку в фойє будівлі, а потім і в зал засідань. Поліція застосувала світлошумові гранати, щоб розігнати демонстрантів і дати депутатам і політикам вийти з будівлі.