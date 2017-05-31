Росія випустила крилаті ракети по об'єктах ІД в районі Пальміри (відео)

Російські військові повідомили про пуск чотирьох крилатих ракет по об'єктах "Ісламської держави". Про це повідомляє Independent.

У Міноборони Росії заявили, що фрегат "Адмірал Ессен" і підводний човен "Краснодар" атакували крилатими ракетами "Калібр" об'єкти ІД в районі Пальміри.

Відзначається, що пуски пройшли з акваторії в східній частині Середземного моря, всі чотири ракети успішно вразили цілі. При цьому "Краснодар" виконала пуски з підводного положення.

У Міноборони РФ також підкреслили, що своєчасно проінформували про удари командування США, Туреччини та Ізраїлю.

Нагадаємо, 11 грудня бойовики ІДІЛ знову захопили стародавнє сирійське місто Пальміра, незважаючи на удари російської авіації і військ сирійського уряду. Місто Пальміра був відбитий у бойовиків ІДІЛ в березні минулого року військами сирійського уряду за підтримки російської авіації.