Бойовики ІДІЛ знищили частину стародавнього Римського амфітеатру у Пальмірі

Про це повідомляє BBC.

Фасад амфітеатру другого століття і чотиристоронній римський монумент тетропілон були знищені.

Бойовики відбили в урядових сил археологічну пам'ятку, яка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у грудні 2016, коли увійшли у місто знову.

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Головний сирійський археолог, Маамун Абдулкарим, підтвердив останній факт руйнування пам'ятки агентству Reuters, але не сказав точно, коли саме це сталося.

Вони знищили й інші історичні пам'ятники у місті за період контролю над ним, перш ніж були витіснені урядовими силами.

Як повідомляв УНІАН, терористи "Ісламської держави" відновили масові вбивства у стародавньому театрі у місті Пальміра.