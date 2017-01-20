Бойовики ІДІЛ знищили частину стародавнього Римського амфітеатру у Пальмірі
Бойовики ІДІЛ зруйнували частину стародавнього Римського амфітеатру у сирійській Пальмірі.
Про це повідомляє BBC.
Фасад амфітеатру другого століття і чотиристоронній римський монумент тетропілон були знищені.
Бойовики відбили в урядових сил археологічну пам'ятку, яка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у грудні 2016, коли увійшли у місто знову.
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Головний сирійський археолог, Маамун Абдулкарим, підтвердив останній факт руйнування пам'ятки агентству Reuters, але не сказав точно, коли саме це сталося.
Вони знищили й інші історичні пам'ятники у місті за період контролю над ним, перш ніж були витіснені урядовими силами.
Як повідомляв УНІАН, терористи "Ісламської держави" відновили масові вбивства у стародавньому театрі у місті Пальміра.