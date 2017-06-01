Соратника Макрона запідозрили у махінаціях за участю дружини і сина

Французька прокуратура почала попереднє розслідування щодо Рішара Феррана - глави виборчого штабу Еммануеля Макрона, а тепер міністра в його уряді, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Прокурор у місті Брест заявив, що вирішив почати розслідування після серії публікацій у ЗМІ про ділові зв'язки і фінансових операціях нового міністра у справах регіонів.

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У цих статтях мова йшла про керівництво Ферраном Товариством взаємного страхування в Бретані шість років тому, зокрема, про його рішення орендувати офісні приміщення у своєї дружини.

Крім того, ЗМІ писали про те, що Ферран, будучи депутатом парламенту, найняв помічником свого сина і чотири місяці оплачував його посаду з парламентських фондів.

Міністр заперечує, що здійснював якесь правопорушення.

Розслідування почалося за 10 днів до парламентських виборів, на яких очолюваний Макроном рух "Вперед" розраховує отримати більшість місць у Національній асамблеї.

Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції в середині травня, після того як правоцентрист Франсуа Фійон, який вважався фаворитом, розгубив підтримку виборців через звинуваченння в корупції.

Звинувачення проти Феррана почасти нагадують претензії до Фійону - екс-кандидата в президенти запідозрили в тому, що він найняв свою дружину в якості фіктивної помічниці у 2000-і роки.