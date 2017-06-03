У торговому центрі іранського міста Шираз стався вибух

В одному з торгових центрів міста Шираз на півдні Ірану стався вибух. про це повідомляє РБК з посиланням на місцеве агентство IRNA.

Одна з місцевих мешканок повідомила агентству, що вибух прогримів на першому поверсі. Вибухова хвиля зруйнувала стіну магазину, а також пошкодила будинки, що знаходяться поруч. За даними агентства, після вибуху в торговому центрі сталася пожежа.

Глава центру швидкої допомоги повідомив агентству, що в результаті інциденту постраждали 17 осіб.

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Про причини вибуху, а також про жертви поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, раніше терорист-смертник підірвав себе в замінованому автомобілі неподалік від посольства Німеччини в Кабулі. Кількість жертв вибуху в Кабулі зросла до 90 осіб, сотні поранено.