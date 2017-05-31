Кількість жертв вибуху в Кабулі зросла до 90 людей, сотні поранені

Уряд Афганістану повідомив про зростання до 90 кількості загиблих внаслідок потужного вибуху в центрі Кабула 31 травня, пише Радіо Свобода.

За повідомленням, 400 людей були поранені.

За даними влади, серед жертв є багато жінок і дітей. Вибух пролунав у дипломатичному кварталі столиці Афганістану під час ранкової години-пік. Внаслідок вибуху у будинках далеко від місця події повилітали шибки, а в небі було видно чорний дим.

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За даними поліції Кабула, вибухівка була схована в автоцистерні, що вибухнула біля німецького посольства в районі Вазір Акбар Хан, де розташовані іноземні посольства і президентський палац.

Президент Афганістану Ашраф Гані назвав напад «воєнним злочином».

Атака сталася у час так званого щорічного «весняного наступу» талібів.

Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальності за напад. Схожі атаки в минулому здійснювали угруповання «Талібан» і «Ісламська держава».