Біля узбережжя Мексики виловили 1,2 тонни кокаїну

Непромокальні тюки з кокаїном загальною вагою понад 1,2 тонни були виловлені в Тихому океані біля узбережжя Мексики, повідомило міністерство військово-морського флоту латиноамериканської країни, передає РИА Новости.

За даними військових моряків, всього в океані поблизу порту Акапулько були виявлені 32 тюки. Всередині був кокаїн. Яким чином наркоторговці планували подальшу відправку вантажу, а також хто його повинен був приймати, не повідомляється.

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Територія Мексики і країн Центральної Америки, де сама кока майже не зростає, використовується мексиканськими наркокартелями для перекидання кокаїну з Південної Америки в США як наземним, так повітряним та водним шляхом.

Раніше в Марселі на заводі Coca-Cola знайшли велику партію кокаїну.