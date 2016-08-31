У Марселі на заводі Coca-Cola знайшли велику партію кокаїну
09:55, 31 серпня 2016Світ
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Партію кокаїну вагою близько 370 кг виявлено співробітниками заводу Coca-Cola, розташованого недалеко від Марселя.
REUTERS
Контейнер прибув з Південної Америки, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro. Наркотик, який був упакований в мішки і захований в контейнері, має ринкову вартість близько 50 млн. євро.
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Кокаїн був виявлений під час відкриття контейнера. Ніхто з підозрюваних не був затриманий.
Розслідування було доручено поліції Марселя, яка намагається, зокрема, з'ясувати точне походження наркотиків.
Це одна з найбільших партій кокаїну, вилучена у Франції за останній час. У квітні 2015 року митники знайшли 2,2 тонни кокаїну на вітрильнику біля берегів Мартініки.
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