У Марселі на заводі Coca-Cola знайшли велику партію кокаїну

Контейнер прибув з Південної Америки, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro. Наркотик, який був упакований в мішки і захований в контейнері, має ринкову вартість близько 50 млн. євро.

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Кокаїн був виявлений під час відкриття контейнера. Ніхто з підозрюваних не був затриманий.

Розслідування було доручено поліції Марселя, яка намагається, зокрема, з'ясувати точне походження наркотиків.

Це одна з найбільших партій кокаїну, вилучена у Франції за останній час. У квітні 2015 року митники знайшли 2,2 тонни кокаїну на вітрильнику біля берегів Мартініки.