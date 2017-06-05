Постпред США при ООН заявила про збереження в силі санкцій щодо Росії

Вашингтон не скасує і не послабить штрафні заходи щодо Росії, заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі в інтерв'ю медіакомпанії CNN, що вийшо в ефір у неділю, 4 червня, як повідомляє DW.

"Зниження тиску на Росію не буде до тих пір, поки вона не візьме на себе відповідальність за виконання своєї частини мінських домовленостей", - заявила дипломат у відповідь на питання ведучого про ймовірну спробу Білого дому натиснути на Держдепартамент з метою ініціювати процес зняття санкцій з РФ в перші тижні правління Трампа.

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Відповідаючи на питання про можливе втручання Москви в хід виборів в США, Хейлі заявила: "Ми абсолютно впевнені, що Росія втручається у вибори". За її словами, Конгрес займається розслідуванням цієї справи і необхідно докласти всі зусилля для того, щоб найближчим часом представити громадськості пов'язані з цим факти.

Щодо матеріалу The Washington Post про спроби зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера встановити секретні канали зв'язку з РФ, Хейлі заявила, що їй про це нічого невідомо, додавши, що необхідно дочекатися конкретних фактів, що обґрунтовують це припущення.