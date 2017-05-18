Конгрес США прийняв законопроект про санкції проти Росії за підтримку Асада

Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення санкцій проти Росії та Ірану за фінансову та військову підтримку режиму президента Сирії Башара Асада.

«Злочини Асада проти людства не можуть залишитися без відповіді. За допомоги цих нових санкцій, ми продовжимо затягувати гайки щодо сирійського режиму і його найбільш видатних прибічників, включаючи Іран та Росію», — сказав спікер палати представників Пол Райан.

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Відзначається, що законопроект буде розглянутий сенатом і відправлений на підпис президентові США Дональду Трампу.

Раніше постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі закликала Росію «визнати жахи сирійського режиму».