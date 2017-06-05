Британська поліція затримала ще декілька осіб за підозрою в причетності до теракту в центрі Лондона

Британська поліція провела в понеділок на світанку серію рейдів і затримала декілька осіб за підозрою в причетності до нападу в центрі Лондона, жертвами якого стали семеро людей.

Як передає Російська служба ВВС, підозрюваних було затримано в районах Ньюем і Баркінг у Лондоні.

У поліції також заявили, що ідентифікували осоіби трьох чоловіків, які вчинили напад, - їх імена будуть оприлюднені "щойно це стане можливим".

Раніше в понеділок стало відомо ім'я першої жертви нападу. За даними поліції, це канадка Кріссі Арчибальд.

До цього поліція не називала імені жодного з семи загиблих. Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявляв, що один із загиблих - громадянин Канади.

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Як повідомляв УНІАН, увечері в суботу, 3 червня, в центрі Лондона фургон, що рухався на високій швидкості, виїхав на тротуар і збив кількох пішоходів. Фургон після цього проїхав по Лондонському мосту і зупинився неподалік від розташованого поруч з мостом ринку Боро-маркет. Чоловіки, які вискочили з нього, напали з ножами на перехожих.

Всього, за офіційними даними, загинуло як мінімум семеро осіб, десятки дістали поранення.

Серед загиблих - двоє іноземців, громадяни Франції й Канади. Серед поранених- четверо співробітників поліції.

Поліція повідомила, що нападників було троє, всіх їх вбили поліцейські, які прибули на місце події.

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«Вісім озброєних поліцейських, за словами начальника контртерористичного підрозділу Скотленд-ярда Марка Роулі, зробили 50 пострілів по нападниках, на яких були надіті муляжі поясів смертників», - йдеться в повідомленні.

Раніше британська поліція заявила, що встановила особи нападників, проте поки що не стала розголошувати їх імена. Також повідомлялося, що 12 осіб було заарештовано в ході слідства.