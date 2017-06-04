Теракт в Лондоні: кількість постраждалих зросла вдвічі
09:23, 04 червня 2017Світ
1791 0
Медики повідомили про майже 50 постраждалих в результаті терактів в Лондоні.
REUTERS
У лікарні Лондона доставлено 48 осіб після атак терористів в британській столиці.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані медслужб.
Читайте такожУ Королівській лікарні Єлизавета II побачила поранених дітей з Манчестера (фото, відео)
«Ми доставили 48 пацієнтів в п'ять лікарень Лондона, а також надали допомогу на місці тим, у кого були незначні травми», — повідомив Пітер Роудс, заступник директора лондонської служби швидкої допомоги.
Нагадаємо, поліція повідомила, що в результаті терактів в британській столиці загинули шість осіб. Раніше повідомлялося про 20 постраждалих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракти у Лондоні