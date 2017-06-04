Теракт в Лондоні: кількість постраждалих зросла вдвічі

У лікарні Лондона доставлено 48 осіб після атак терористів в британській столиці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані медслужб.

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«Ми доставили 48 пацієнтів в п'ять лікарень Лондона, а також надали допомогу на місці тим, у кого були незначні травми», — повідомив Пітер Роудс, заступник директора лондонської служби швидкої допомоги.

Нагадаємо, поліція повідомила, що в результаті терактів в британській столиці загинули шість осіб. Раніше повідомлялося про 20 постраждалих.