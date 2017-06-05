На благодійному концерті в Манчестері зібрали близько $13 мільйонів на підтримку жертв теракту

Благодійний концерт, організований американською співачкою Аріаною Гранде в Манчестері на підтримку жертв теракту на її ж концерті 22 травня, зібрав близько 13 млн доларів.

Як передає Deutsche Welle, увечері 4 червня в тригодинному шоу One Love Manchester виступили Кейті Перрі, Роббі Вільямс, група Black Eyed Peas, Джастін Бібер, група Coldplay, Майлі Сайрус, Фаррелл та інші зірки поп-музики.

На концерт прийшли 50 тисяч людей, його пряму трансляцію дивилися мільйони. Глядацька квота досягла майже 50 відсотків, тому концерт вже назвали найпопулярнішою телепрограмою 2017 року на британському телебаченні. Виручені кошти будуть направлені у фонд допомоги жертвам теракту.

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Американське видання Variety в понеділок, 5 червня, повідомило, що протягом прямої трансляції концерту додатково було зібрано 2,6 млн доларів. Перед початком концерту в фонді вже було більш як 9 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 травня стався вибух на території «Манчестер Арени» після концерту американської співачки Гранде. В результаті вибуху загинуло 22 особи, ще 59 поранено. Серед загиблих була 8-річна дівчинка, чоловік і жінка з Польщі та, щонайменше, шестеро підлітків.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

У Великій Британії було вжито посилених заходів безпеки.